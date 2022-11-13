Важный день в календаре предстоящей недели - Международный день отказа от курения. Любовь Клюквина...

Важный день в календаре предстоящей недели - Международный день отказа от курения. Любовь Клюквина собрала для вас советы и рекомендации самых разных людей, расставшихся с этой вредной привычкой.- Я не курю уже 106 дней. Ни вейпы, ни электронки, ни обычные сигареты. И абсолютно счастлива своему решению. За это время я не выкурила больше тысячи сигарет и сэкономила почти 8 тысяч рублей. Согласитесь не мало. А сколько здоровья сэкономлено! Что помогло лично мне? Книга!Курение - это зависимость. Её причина та же, что и у пьянства, алкоголизма, наркомании, игромании и даже трудоголизма. Организму нет разницы, откуда в него попадает никотин. "Парилки" поддерживают зависимость не слабее "дымилок". Миф о безопасности аналогов развеивает книга Аллена Карра "Легкий способ бросить курить". С её содержанием согласен и наш эксперт - кандидат медицинских наук, терапевт 5-ой городской поликлиники Изабелла Ивкова.Изабелла Ивкова, терапевт поликлиники №5, г. Владимир:- Любая зависимость - это болезнь эмоций и чувств. Когда человек бежит за сигаретой? Разволновался, что-то вспомнил, привычная обстановка - берет сигарету в руки, идёт курить, и вот на этот короткий момент, пока он курит, в душе наступает кажется, что покой. Вернулся домой и опять возвращается это состояние, но только помноженное на 5.В сухом остатке получаем усиленное чувство тревожности, беспокойства и эмоциональную нестабильность.То, что курение расслабляет и снимает стресс - ещё один миф.У Никиты Тарбеева, шеф-редактора "Вестей", стаж курения 20 лет. Его зависимость была способом уединиться и подумать о своем. Снижение дозировки, подшефная пачка ("бери - не хочу") бросить не помогли. "Освободиться" помог проигрыш любимой футбольной команды.Никита Тарбеев, шеф-редактор «Вестей»:- Я уже в этот день свою единственную сигарету выкурил, я пошел в магазин, купил себе ещё пачку, я закурил. И тут же я разозлился, что пошел и купил эту пачку! Пачку запулил в кусты, и с тех пор больше уже не курил. Я стал в спортзал ходить примерно на те же деньги, которые я тратил на сигареты. В начале у меня вес начал подниматься, потому что я просто вместо сигарет всякие соленые палочки жевал. У меня было чувство раздражения, когда смотришь какое-то там кино, тебе кажется, что слишком громко или слишком тихо. То есть все раздражает.РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ - с ней сталкиваются все, кто решил отказаться от сигарет. СТРАХ - естественное чувство, которое возникает при мысли о моменте отказа. Он же и заставляет курить. Правда в том, что страх не оправдан. А желание "сходить за компанию" развеется максимум за 21 день. Наш эксперт и сама от случая к случаю курила 10 лет подряд. Врач вспоминает: вынести отказ от курения оказалось сравнительно легко. Без никотина надо обойтись всего пару недель.Изабелла Ивкова, терапевт поликлиники №5, г. Владимир:- Вот у меня несколько пациентов курили они по 30 лет с лишним. На какой-то период они уезжали в путешествие. Период этот должен быть не менее 10-14 дней, когда каждый день не было обычных ситуаций. И самое главное тут, когда человек возвращается и попадает в обычную среду, в первые 3-10 дней устоять вот от этого соблазна.Вопрос для пациентов Изабеллы Анатольевны звучал так: курить или жить? Причины бросить у них обычно невеселые - инсульт или рак. На сегодняшний день на учете терапевта стоят три пациента с раком легких. Все трое - мужчины со стажем курения более 30-ти лет. Доказано: табачный дым является одним из самых сильных канцерогенов. У курильщиков в несколько раз чаще случаются инфаркты и инсульты. Одной из первых страдает сердечно-сосудистая система.Изабелла Ивкова, терапевт поликлиники №5, г. Владимир:- Какие органы и системы поражаются в первую очередь? В первую очередь, это ротовая полость (слизистая ротовой полости), болезнь органов дыхания (новообразования органов дыхания), желудочно-кишечный тракт, органы женской и мужской половой сферы.А вот наш режиссер Дмитрий Лизунов бросить пока не готов. Курение ему не мешает. Только вот постоянное сигаретное амбре вынудило уменьшить потребление табака - с целой пачки до пяти сигарет в день.- Таких в день нужно до 15-ти. Пачка из 30-ти стоит немало - 900 рублей. Так себе экономия. Но Диме хватает 3-х в день, чтобы курить хотелось меньше. Говорит, тоже частенько злится.Дмитрий Лизунов, режиссер «Вестей»:- Неделю уже жую жвачку и, в принципе, мне не хочется курить. Как это на меня влияет? Я немножко злой становлюсь (смеется), но это нормально. Все меня терпят, все меня любят. С повышением цен на сигареты сейчас стало сложнее, наверное, курить, и многие так и так бросают. Я вот пока не бросаю. Я просто сократил. Совсем отказываться от сигарет я не хочу.В целом, по наблюдению нашего эксперта, количество курильщиков среди жителей Владимирской области уменьшилось! Но есть и дурная тенденция.Изабелла Ивкова, терапевт поликлиники №5, г. Владимир:- Какая отмечается тенденция? Увеличился процент курящих женщин. Если раньше на сто человек курящих было 95 мужчин и 5 женщин, на сегодняшний день процент курящих женщин сдвинулся, увеличился, и курящих женщин у нас получается где-то процентов 30 и 70 процентов курящих мужчин.Особенно пагубно курение влияет на женский организм. Наш корреспондент и ведущая Анастасия Сахарова, закаленный некурильщик, уверена: на место сигарет придут спорт, новые увлечения, а может, и любовь.Анастасия Сахарова, корреспондент «Вестей»:- Что значит "хотеть подымить", я не знаю. Хотеть можно погулять, хотеть можно поехать в путешествие, хотеть провести с кем-то время. Лично я для себя сделала вывод, что я никогда не буду курить, потому что я слежу за своим здоровьем. От тех людей, от которых я слышала, что они бросали, у них, как правило, появлялось в жизни что-то очень значимое.Курение - не личный выбор, это наркомания. Понижая уровень никотина, покупая пластыри, жвачки или таблетки, от зависимости не избавиться. Не знаете, с чего начать? Начните с книги. Она не пугает, а развенчивает мифы. Курить можно до последней страницы и даже после прочтения. Но вряд ли захочется. А главное - никакой силы воли НЕ понадобится. День освобождения станет самым радостным событием жизни.- Если вы все ещё курите или у вас есть в окружении другие курильщики, посоветуйте им прочитать книгу Алена Кара. А вдруг поможет? А если все-таки приняли решение, не завидуйте другим курильщикам. Страдают они, а не вы. Помните, что понятия "последней сигаретки" не существует, а ещё никогда- НИКОГДА не сомневайтесь в своем решении бросить курить. Оно правильное.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Семен Карпов. «Вести-Владимир»