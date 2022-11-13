В наше время люди все чаще попадаются на удочку мошенников – будь то телефонные пираты или навязчивые продавцы. Как уберечь себя и близких от потери денег и нервов? Эксперты рассказали о надежных паролях, фишинге и проверке сайтов на безопасность.

В наше время люди все чаще попадаются на удочку мошенников – будь то телефонные пираты или навязчивые продавцы. Как уберечь себя и близких от потери денег и нервов? Эксперты рассказали о надежных паролях, фишинге и проверке сайтов на безопасность.Чтобы не попасть в ловушку мошенников, стоит следовать простым правилам безопасности в интернете. Речь идет о так называемом фишинге – виде кибермошенничества, целью которого является получение персональных данных, в том числе паролей и номеров банковских карт.Чтобы уберечь себя от таких мошенников, необходимо повышать свою цифровую грамотность. Нацпроект "Цифровая экономика" активно этому содействует. Эксперты советуют отвечать мошенникам с сарказмом, игнорировать или даже "троллить" их. Также следует блокировать подозрительные номера. Это поможет избежать повторения неприятных ситуаций.Эксперты по кибербезопасности советуют внимательно читать адрес сайта, на который заходит пользователь. Часто мошенники меняют в адресной строке сайта одну или несколько букв, чтобы домен был похож на официальный. К примеру, мошенники создают сайты-двойники. Переходя по ложной ссылке, можно "слить" свои данные.Также не стоит открывать подозрительные письма, которые приходят на адрес электронной почты. Если вы не ждете рассылки, а адрес отправителя кажется вам подозрительным, лучше сразу удалить письмо.