Регина Тодоренко рассекретила увлечение мужа на стороне. Влад Топалов страстно полюбил другую.

Регина Тодоренко рассекретила увлечение мужа на стороне. Влад Топалов страстно полюбил другую.Впрочем, оказалась ей не девушка, а гитара. Как бы ни была хороша жена, сердцем Влада Топалова навсегда овладела музыка. Конкуренцию ей составить никто не может, поэтому Регина Тодоренко просто смирилась.В телеграм-канале она показала, как муж практически наставил ей рога. Вооружившись скрытой камерой, теледива навела объектив на супруга, который жадно охватил гитарный гриф и упорно барабанил по струнам. Внимания на избранницу он даже не обратил.Примечательно, что сцена эта произошла в канун семейного праздника. Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся отмечать день рождения старшего сына Майкла, которому вот-вот исполнится четыре года.Ведущая не перечит хобби Влада Топалова, поскольку сконцентрирована на карьере. Сейчас знаменитость участвует в шоу "Ледниковый период", где кувыркается с другим мужчиной без зазрения совести. В выходные на экранах показали страстный номер при участии звезды."Наш танец я называю пьянго или ледовая камасутра", — призналась Регина Тодоренко подписчикам.Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженилисьв июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей.