Когда смотришь на Веру Алдонину, которой 1 декабря исполнится 16 лет, то понимаешь, как щедра бывает природа. У дочери певицы Юлии Началовой есть все – великолепный голос, артистизм, грациозность, красота. Символично, что первую и самую известную песню ее талантливая мать записала примерно в этом же возрасте. А сегодня кажется, что Вера Алдонина – реинкарнация Юлии Началовой.

Когда смотришь на Веру Алдонину, которой 1 декабря исполнится 16 лет, то понимаешь, как щедра бывает природа. У дочери певицы Юлии Началовой есть все – великолепный голос, артистизм, грациозность, красота. Символично, что первую и самую известную песню ее талантливая мать записала примерно в этом же возрасте. А сегодня кажется, что Вера Алдонина – реинкарнация Юлии Началовой.Неделя моды Estet Fashion Week – главное модное событие это осени. Это не только показы сезонных коллекций и демонстрация трендов, но и возможность увидеть ярких звезд – и на подиуме, и на сцене.Сенсацией 20-го юбилейного сезона международной ювелирной недели стала Вера Алдонина. И сразу стало понятно – перед нами звезда. Она вышла на сцену с песней Уитни Хьюстон I have Nothing. из фильма "Телохранитель". Символично, и то, что композиция в этом году отмечает 30-летие, и то, что именно с этим хитом на этой же модной неделе весной 2018-м года выступала и Юлия Началова. Ее ждал триумф! Фурор! До ее трагической смерти оставался всего год...Тогда Юля выступала в черных брюках и пиджаке, а Вера выбрала элегантное черное платье. И когда зазвучали первый аккорды, на секунду показалось, что перед зрителям – сама Началова. Так похожи их великолепные сильные голоса!.. Кажется, они проникают сразу в людские сердца!..Люди в зале не скрывали слез. А после выступления подходили к Вере со словами поддержки, восхищения, одобрения и благодарности. Красавица-дочь Началовой всех потрясла в этот вечер.Вера Алдонина уже выиграла множество музыкальных конкурсов. И если она решит стать эстрадной певицей, это будет правильно – у нее есть все данные для этого.Поддержать Верочку приехали ее бабушка и дедушка – Таисия Николаевна и Виктор Васильевич. Они во внучке души не чают, а она растет достойной, скромной, умной девушкой.Мама бы точно ею гордилась.