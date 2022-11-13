На днях Министерство обороны официально разъяснило порядок выплат для тех, кто сегодня находится в...
На днях Министерство обороны официально разъяснило порядок выплат для тех, кто сегодня находится в зоне действия СВО (мобилизованных). Администрация Владимирской области также внесла ряд изменений в некоторые указы.
Вот ключевые моменты:
Размер выплат будет зависеть от звания. Минимальная сумма — 195 тыс. руб. Официально сообщается, что 25 октября все необходимые средства были доведены до Министерства обороны.
Откуда взялась сумма в 195 тысяч рублей? Это ежемесячная социальная выплата (158 тыс. рублей) и доплата (зависит от оклада по воинской должности, званию, выслуги лет).
Второго ноября текущего года были внесены правки в документ, где сегодня говорится о том, что право на выплату имеют не только постоянно проживающие во Владимирской области, но и те, кто находится в регионе временно. Условие – отсутствие у мобилизованного аналогичных выплат в другом регионе.
7-го ноября стало известно, что все мобилизованные из Владимирского региона, а также их семьи, освобождены от выплаты пеней по квитанциям ЖКХ.
Семьи мобилизованных граждан с 4 ноября текущего года смогут бесплатно посещать Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.
По желанию мобилизованного выплаты могут перечисляться его родственникам. Для этого военнослужащим необходимо лишь оформить доверенность.
У военнослужащих, призванных по мобилизации, есть льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Сюда входит: бесплатный проезд и преимущественное право на поступление в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.
Все участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предполагает: компенсацию платы за наём и содержание жилого помещения; взнос на капремонт в размере 50%; льготу на транспортный налог; освобождение от уплаты налога на квартиру; освобождение от уплаты земельного налога с 6 соток; трудовые льготы - ежегодный отпуск в удобное время; право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней; ежемесячную денежную выплату (более 3000 руб.); пенсию за выслугу лет по инвалидности или потере кормильца -- увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Фото: pxfuel.com