На днях Министерство обороны официально разъяснило порядок выплат для тех, кто сегодня находится в...

На днях Министерство обороны официально разъяснило порядок выплат для тех, кто сегодня находится в зоне действия СВО (мобилизованных). Администрация Владимирской области также внесла ряд изменений в некоторые указы.Вот ключевые моменты:Размер выплат будет зависеть от звания. Минимальная сумма — 195 тыс. руб. Официально сообщается, что 25 октября все необходимые средства были доведены до Министерства обороны.Откуда взялась сумма в 195 тысяч рублей? Это ежемесячная социальная выплата (158 тыс. рублей) и доплата (зависит от оклада по воинской должности, званию, выслуги лет).Второго ноября текущего года были внесены правки в документ, где сегодня говорится о том, что право на выплату имеют не только постоянно проживающие во Владимирской области, но и те, кто находится в регионе временно. Условие – отсутствие у мобилизованного аналогичных выплат в другом регионе.7-го ноября стало известно, что все мобилизованные из Владимирского региона, а также их семьи, освобождены от выплаты пеней по квитанциям ЖКХ.Семьи мобилизованных граждан с 4 ноября текущего года смогут бесплатно посещать Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.По желанию мобилизованного выплаты могут перечисляться его родственникам. Для этого военнослужащим необходимо лишь оформить доверенность.У военнослужащих, призванных по мобилизации, есть льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Сюда входит: бесплатный проезд и преимущественное право на поступление в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.Все участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предполагает: компенсацию платы за наём и содержание жилого помещения; взнос на капремонт в размере 50%; льготу на транспортный налог; освобождение от уплаты налога на квартиру; освобождение от уплаты земельного налога с 6 соток; трудовые льготы - ежегодный отпуск в удобное время; право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней; ежемесячную денежную выплату (более 3000 руб.); пенсию за выслугу лет по инвалидности или потере кормильца -- увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.Фото: pxfuel.com