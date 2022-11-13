По данным Минздрава, в России в 2021 году было 3,7 миллиона онкобольных. Более чем 556 тысячам...

По данным Минздрава, в России в 2021 году было 3,7 миллиона онкобольных. Более чем 556 тысячам россиян диагноз был поставлен впервые.Вместе с тем, эксперты страховых медицинских организаций отмечают, что 45-70% пациентов с первой и второй стадией злокачественных новообразований не проходят диспансерное наблюдение в полном объеме.«Именно на первых стадиях заболевания, после оперативного вмешательства, крайне важно диспансерное наблюдение. Но многим пациентам, перенесшим операцию, психологически сложно вновь посещать онколога, многие из них после удаления опухоли полагают себя излечившимися и не уделяют должного внимания регулярным обследованиям. А это может привести к несвоевременному позднему выявлению рецидива или метастазирования...» – подчеркивает заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.Как организовано диспансерное наблюдение онкобольных?Регламентирует диспансерное наблюдение за онкологическими больными приказ Минздрава №548н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями».Согласно документу, пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от фиксирования диагноза. То есть человек, страдающим этим заболеванием, должен находится под наблюдением у профильного специалиста - врача-онколога, а не терапевта.В течение первого года от постановки онкологического диагноза, пациента приглашают на обследование один раз в три месяца, второго года – один раз в полгода, а затем один раз в год. Такой порядок сохраняется, если течение заболевания не требует изменения тактики ведения больного.«Диспансерное наблюдение бесплатно по программе ОМС. Оно устанавливается пожизненно для всех пациентов с подтвержденным онкологическим диагнозом. Исключение составляют пациенты с базально-клеточным раком кожи, которым было проведено радикальное лечение. Эти пациенты снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет, если заболевание не возобновляется. Однако если возникает рецидив, то и за пациентами с этой патологией устанавливается пожизненное диспансерное наблюдение», - отмечает Елена Третьякова.Важный момент – диспансерное наблюдение организуется при наличии информированного добровольного согласия.Что включает в себя диспансерный прием?План диспансерного наблюдения разрабатывается врачом онкологом для каждого пациента индивидуально. Сведения об этом должны быть занесены в медицинскую документацию пациента:врач проводит оценку состояния пациента, сбор жалоб и анамнеза;доктор устанавливает или уточняет диагноз заболевания;врач оценивает насколько эффективно проведённое ранее лечение;в случае ухудшения самочувствия доктор должен направить пациента в медицинское учреждение, которое оказывает специализированную помощь по онкологии;на приеме специалист проводит краткое профилактическое консультирование;во время диспансерного приема происходит назначение по медицинским показаниям дополнительных профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.Важно!Обратите внимание, что если пациент не может посещать медицинскую организацию самостоятельно из-за тяжести заболевания, то врач-онколог, осуществляющий диспансерное наблюдение, должен организовать наблюдение на дому.А что с контролем?Представители СМО контролируют медицинские организации и проводят экспертизу качества помощи онкологическим больным. И как свидетельствует статистика, достаточно часто выявляют различные нарушения прав пациентов с окнозаболеваниями. Среди них:отсутствие информированного добровольного согласия на диспансерное наблюдение с указанием запланированного результата;перекладывание диспансерного наблюдения с онколога на терапевта;отсутствие в медицинской карте пациента протокола решения об установлении диспансерного наблюдения;отсутствие в документации оценки состояния пациента, назначения и оценки лабораторных и инструментальных исследований и др.«Мы проводили исследования в нескольких регионах и выяснили, что 79% пациентов с ЗНО состоят на наблюдении не у онколога, а у терапевта. Это катастрофа, так как пациенты не получают адекватного обследования», – рассказывает Алексей Старченко, член Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре.Эксперты СМО установили, что в 25% случаев (из 100%) нарушаются права пациентов на установленную периодичность диспансерных приемов и объем исследований.Материал подготовлен по материалам пресс-службы ОМС