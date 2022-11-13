14 ноября отмечается народный праздник осенние Кузьминки. Его также называют курячьим праздником....

14 ноября отмечается народный праздник осенние Кузьминки. Его также называют курячьим праздником. Православная церковь в этот день почитает память святых братьев Космы и Дамиана.В этот день принято есть курицу, яйца, но стоит отложить решение любовных вопросов.Что категорически запрещено делать в этот день?Нельзя водить в баню детей. Считалось, что если вылить на землю воду, в которой мылся ребенок, он лишится защиты и начнет часто болеть.14 ноября работа на кузнях являлась большим грехом.Запрещено было в этот день выкидывать куриные потроха. Наши предки верили, что чтобы не болеть весь год, нужно съесть целую курицу.Если 14 ноября подавали кому-либо милостыню, старались не смотреть просящему в глаза. Можно было навлечь неприятности.Крупные покупки и траты лучше перенести на другой день.Нельзя 14 ноября вязать и шить. По поверью, могут возникнуть проблемы со зрением.Крестьяне верили, что если в этот день затеять стирку, вам могут начать «перемывать кости». Если же вы сами в этот день будете о ком-то сплетничать, то все плохое, что вы скажете, вернется бумерангом.Народные приметы на 14 ноября 2022 года:Снег пошел – весной половодье будет;Лист на дереве остается – в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода;Если мороз слабый, то зима наступит нескоро;Дорога в грязи – примета, что морозы не случатся до середины зимы;День теплый – зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой;На реках уже образовался лед – мороз будет держаться до весны;Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos