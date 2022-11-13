14 ноября отмечается народный праздник осенние Кузьминки. Его также называют курячьим праздником....
14 ноября отмечается народный праздник осенние Кузьминки. Его также называют курячьим праздником. Православная церковь в этот день почитает память святых братьев Космы и Дамиана.
В этот день принято есть курицу, яйца, но стоит отложить решение любовных вопросов.
Что категорически запрещено делать в этот день?
Нельзя водить в баню детей. Считалось, что если вылить на землю воду, в которой мылся ребенок, он лишится защиты и начнет часто болеть.
14 ноября работа на кузнях являлась большим грехом.
Запрещено было в этот день выкидывать куриные потроха. Наши предки верили, что чтобы не болеть весь год, нужно съесть целую курицу.
Если 14 ноября подавали кому-либо милостыню, старались не смотреть просящему в глаза. Можно было навлечь неприятности.
Крупные покупки и траты лучше перенести на другой день.
Нельзя 14 ноября вязать и шить. По поверью, могут возникнуть проблемы со зрением.
Крестьяне верили, что если в этот день затеять стирку, вам могут начать «перемывать кости». Если же вы сами в этот день будете о ком-то сплетничать, то все плохое, что вы скажете, вернется бумерангом.
Народные приметы на 14 ноября 2022 года:
Снег пошел – весной половодье будет;
Лист на дереве остается – в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода;
Если мороз слабый, то зима наступит нескоро;
Дорога в грязи – примета, что морозы не случатся до середины зимы;
День теплый – зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой;
На реках уже образовался лед – мороз будет держаться до весны;
Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos