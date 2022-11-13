Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал возможность обучения бойцов для народного ополчения по всей России.

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал возможность обучения бойцов для народного ополчения по всей России.Журналисты издания "Дни.ру" обратили внимание на слухи про обучение ополченцев в поселке Молькино Краснодарского края и попросили Пригожина прокомментировать информацию. По словам предпринимателя, инструкторы ЧВК "Вагнер" могли бы обучить ополченцев по всей России, однако все усложняет бюрократия."Поэтому я считаю, что значительно эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре, чем бороться с бюрократическими процедурами. Иногда проще победить ИГ* (Исламское государство, — прим. ред.), Аль-Каиду** или НАТО, чем бюрократию на местах", — предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".Ранее Пригожин ответил на вопрос об организации народного ополчения в Курской и Белгородской областях, отметив, что огромное количество людей уже готовы защищать свою землю.*– запрещенная в России террористическая организация.**– запрещенная в России террористическая организация.