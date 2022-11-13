Дочь Пугачевой выставила напоказ изменившуюся фигуру. Кристина Орбакайте сообщила о маленькой радости.

Дочь Пугачевой выставила напоказ изменившуюся фигуру. Кристина Орбакайте сообщила о маленькой радости.Звездная блондинка регулярно подогревает слухи о беременности, которые возникают на фоне ее комплекции. Кристина Орбакайте — стройная высокая дама, у которой в силу строения женского организма выделяется округлившийся животик.Знаменитость до того исхудала, что сквозь кожу стал просвечивать скелет, однако пикантная выпуклость осталась радовать глаз. Артистка любит обтягивающие наряды, поэтому все изгибы тела и пропорции заметны невооруженным глазом.Наконец, Кристина Орбакайте начала принимать поздравления, однако не с беременностью, как многие надеялись. Звезда завершила грандиозный проект. В Москве в магазине РИВ ГОШ прошло бьюти-мероприятие, где сияющая Кристина Орбакайте предстала во всей красе как амбассадор сети, а также соавтор нишевого аромата Kristina.Дочь Пугачевой сияла в кокетливом черном платье, развлекая публику в компании импозантных мужчин. Она разместила в Сети и выразила маленькую радость, которую испытала в торжественной обстановке."Была счастлива..." — написала в телеграм-канале Кристина Орбакайте.Напомним, вопреки скандальному положению матери блондинка не стесняется появляться на публике. Звездная дочь Пугачевой регулярно мелькает на телевидении и поддерживает связь с поклонниками. Кристина Орбакайте задала себе высокую планку и не останавливается перед трудностями.