Штормовой ветер обрывал провода, валил деревья и столбы. Без электричества остались жители нескольких населённых пунктов.

Стихия обрушилась на несколько районов Владимирской области ночью 13 ноября, - сообщает пресс-служба «Владимирэнерго». Порывы ветра достигали двадцати метров в секунду.Штормовой ветер обрывал провода, валил деревья и столбы. Без электричества остались жители нескольких населённых пунктов. Последствия стихии устраняют 42 бригады энергетиков.Восстановительные работы продолжаются. Сначала отремонтируют сеть с напряжением 6-10 киловольт. Она питает несколько населенных пунктов. Затем восстановят сеть 0,4 кВ.