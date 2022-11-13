На календаре середина ноября, а это значит — пора подумать о декабрьской предновогодней суете, а...

На календаре середина ноября, а это значит — пора подумать о декабрьской предновогодней суете, а также праздничных выходных.Как владимирцы будут отдыхать с 1-го января 2023 года? Наш краткий обзор в материале.В следующем году владимирцы смогут насладиться 26-ю официальными праздничными днями.В январе 2023-го года жителей региона ждут 8 новогодних выходных (с 1-го по 8-го января). Обратите внимание, что 31 декабря — нерабочий день.В феврале 2023 года будем отдыхать 4 дня (с 23-го по 26-е февраля).Ещё 1 праздничный выходной ждёт владимирские семьи в Международный женский день 8-го марта.Последние выходные апреля также «перерастут» в майские праздники (29,30-го апреля и 1 мая), а далее наступит День Победы (с 6-го по 9 мая).В июне владимирцы будут отдыхать на День России с 10-го по 12-е число.В ноябре же празднование Дня народного единства даст жителям Владимирского региона ещё три выходных дня (с 4-го по 6-е ноября).Фото: pxfuel.com