Школу планируют открыть во второй половине 2023-го года. По факту она станет вторым корпусом уже...

Школу планируют открыть во второй половине 2023-го года. По факту она станет вторым корпусом уже существующего учреждения (СОШ №9). Здание будет трехэтажным.Любопытно, что проект школы взят повторно. Его стоимость и подробности (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplierresults.html?regNumber=0128200000122005067) можно изучить на сайте: https://zakupki.gov.ru/.Напомним, здание будет идентично школе в поселке Пильна Нижегородской области. В трехэтажном здании создадут гардеробы, блок для начальных классов, кабинеты администрации, медицинский блок, тематические учебные кабинеты, большой физкультурный зал с раздевалками, душевыми и санузлами, кабинет инструктора, малый физкультурный зал и многое другое. Сообщается о библиотеке с читальным залом, а также мастерскими по обработке дерева (для мальчиков) и ткани (для девочек).Известно, что проект школы охватывает почти 10 тысяч кв. м. Итоговая стоимость объекта 555 миллионов рублей (изначально 573 млн рублей). Рассчитано учреждение на 500 учеников и 79 работников.Жители города Вязники отмечают, что работа на объекте ведётся постоянно. Территория закрыта временным ограждением. На днях администрация Владимирской области сообщила в своем официальном telegram-канале, что специалисты расчищали мусор и планировали завезти блоки для обустройства фундамента новой школы. К концу июля 2023 года проект должен быть полностью завершён.Фото: официальный Telegram-канал администрации Владимирской области (источник: ТРК Вязники)