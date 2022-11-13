Мы уже сообщали, что свой 854-й день рождения город Гороховец «встречал» преображением, а точнее -...

Мы уже сообщали, что свой 854-й день рождения город Гороховец «встречал» преображением, а точнее - работами по благоустройству набережной реки Клязьмы.Напомним, строительство реализуется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».Ещё в празднование Дня города отмечалось, что достопримечательностью станет памятник десантному мотоботу. Этот катер «повышенной живучести» разработали для речных и озерных переправ к началу 1942 года.Мотоботы в своё время вошли в состав Черноморской флотилии, приняли активное участие в операции по созданию плацдарма «Малая Земля». Они осуществляли перевозку людей, техники, орудий, инженерного и санитарного имущества.Во время Великой Отечественной войны эти "водные танки" играли весомую роль в операциях на реках.Макет "водного Т-34" изготавливают в Нижегородской области. Гороховецкий судостроительный завод, на верфях которого в годы войны было построено 178 таких мотоботов, увы, был закрыт в середине девяностых.В честь 120-летия гороховецкого судостроительного завода откроют не только памятник. Рядом появятся аллея и сквер воинской славы.Сообщается, что территория вокруг будет засажена деревьями. Работы выполнены уже на 70%. В данный момент на берегу реки Клязьмы готовится площадка под памятник десантному мотоботу.Фото: принт-скрин видео ГТРК «Владимир»