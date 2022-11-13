Представители владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили о рассылке 26 тысяч долговых...

Представители владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили о рассылке 26 тысяч долговых квитанций жителям Владимирского региона. Их теперь отмечают красным цветом.Подобные «метки» получают только те владимирцы, которые не платят за энергию в течение двух и более месяцев.Специалисты «ЭнергобыТ Плюс» напоминают всем жителям области, что в отношении должников может быть возбуждено дело.Судебные приставы вправе наложить арест на счета в банке и имущество тех, кто не хочет платить по счетам.Фото: pxfuel.com