23 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД размещены на новых участках дорог во Владимирской...

23 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД размещены на новых участках дорог во Владимирской областиКак сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в период с 13.11 по 19.11.2023 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 16 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 331 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 12 км;- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 273 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д М-7 «Волга» 315 км;- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 34 км;- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;- а/д Муром-М-7 «Волга» 15 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 66 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.Фото: pxfuel.com