Глава региона посетил сразу три района Владимирской области и проверил готовность работы, находящихся на его личном контроле.

Губернатор Владимирской области и новая глава Суздаля посетили Суздаль в рамках рабочей поездки. Они проверили, как ведётся подготовка города к 1000-летнему юбилею. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.В канун юбилея в городе-музее строят школу и поликлинику, реставрируют Торговые ряды и благоустраивают Торговую площадь — все они находятся на личном контроле главы.. Несмотря на то, что отставаний от графика нет, Александр Авдеев порекомендовал подрядчикам ускорить темп работы и привлечь на объект больше людей.Кроме того, глава региона совершил ещё две рабочие поездки. В городе Лакинске реставрируют школу. По словам губернатора, новая школа позволит решить проблему со второй сменой. В деревне Вяткино Судогодского района готовят к запуску очистные сооружения, сейчас работа завершена на 96%.