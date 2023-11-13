Представитель Владимирской области спортсмен Антон Коновалов стал чемпионом мира по самбо.

Представитель Владимирской области спортсмен Антон Коновалов стал чемпионом мира по самбо. Столь радостной новостью в понедельник, 13 ноября, поделилась регионального правительства.Соревнования по самбо прошли в Ереване и собрали лучших бойцов из 70 стран мира. Наш земляк выступал в весовой категории до 98 килограммов, где конкуренцию ему составили 15 спортсменов из Алжира, Бразилии, Грузии, Монголии, Филиппин и других государств.Владимирский самбист выиграл первую схватку со счётом 1:0, а второй поединок закончил со счётом 3:0. На финальный бой Антон Коновалов вышел против армянского атлета Давита Григоряна. В итоге владимирец победил со счётом 6:0.Земляки от души поздравляют своего спортсмена и его тренера Александра Логвинова.