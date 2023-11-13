Добрый пес во Владимире ищет друзей на всю жизнь. Наша рубрика Хочу домой!. О брошенных...

Добрый пес во Владимире ищет друзей на всю жизнь.Наша рубрика "Хочу домой!". О брошенных животных, которым нужна любящая семья.Общий любимец всех волонтёров - Мишанька. Кто-то ещё щенком выбросил малыша в Добросельском парке, где его и нашли. Сейчас ему около трёх лет. И люди, и другие собаки любят его за характер - Мишка спокойный и со всеми ладит. Правда, ворчит, когда с ним не хотят гулять. Мишанька смешной и интересный, рассказывают волонтёры. У него есть прививки, обработан от блох и клещей, прекрасно ходит на поводке.(Телефон ответственного волонтёра: 8 902-882-63-03)(ВК Приют "Дорога добра")