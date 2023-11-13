Когда завершатся строительные работы на Рпенском проезде во Владимире? Строительные работы на...

Когда завершатся строительные работы на Рпенском проезде во Владимире?Строительные работы на Рпенском проезде завершатся 23-го ноября. Открыть проезд по дороге, которую давно ждут владимирские автомобилисты, планируют уже в конце месяца - сообщает областной Минтранс.Единственный недоделанный участок со стороны улицы Юбилейной - на месте того самого снесённого дома. От перекрёстка улицы Мира до окончания моста через Рпень выполнен весь объём дорожных работ вместе с тротуарами и велодорожками - в настоящее время там наносят разметку. После открытия проезда в порядок приведут откосы - их укрепят растительным грунтом.