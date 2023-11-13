Коммунальное усиление: Владимир готовится к зимнему сезону Коммунальное усиление. Областная...

Коммунальное "усиление": Владимир готовится к зимнему сезонуКоммунальное "усиление". Областная столица готовится к зимнему сезону. Хватит ли спецтехники для борьбы с сугробами? И почему больной вопрос- кадровый? Расскажет Мария Рябова.К снегопаду готовы! рапортуют в центре управления городскими дорогами. На зимнюю уборку улиц Владимира планируют "бросить" 98 снегоуборочных машин. Обещают: техники должно хватить. Автопарк периодически обновляют, в прошлом году проблемой был частый ремонт.Алексей Карбановский - главный механик ЦУГД:- На самом деле, поломок разнообразных очень много. Все-таки, это машина, работает в тяжелейших условиях и агрессивной среде. Если берем, всю технику зимнюю берем. Новая техника работает на порядок дольше, чем старая. Старая, ну не каждый день, но бывают и мелкие поломки, и тяжелые.Среди новых машин - лаповый снегопогрузчик. Такой в областной столице пока один. Предназначен для магистралей. А рядом- совсем малыш. Такие мини-погрузчики убирают парки и скверы. Но вопрос не только в технике. В коммунальной сфере очень сложно с кадрами.Глеб Серегин - заместитель главы администрации г. Владимира:- На сегодня проблемы есть. Нам нужны и водители,и механики, многие специальности. Конечно, мы пытаемся этот вопрос решить. К сожалению, многие жалуются на то, что в городе никто не убирается, но когда задаешь вопрос, а не хотите поработать? Нет, не хотят.Работа в зимний сезон- те еще нервы. Сложностей добавляют погода и машины, которые оставляют на обочинах.Николай Паршин - тракторист:- Метель. Водители бросают, где хотят технику. Если даже просишь - игнорируют. Сигналишь - отойди пешеход, показывают непристойные знаки. То есть, вообще, люди не понимают этого. Зато все хотят чистоты.Владислав Серебряков - дорожный рабочий 4 разряда:- Снегопады. Если снегопады, ну это, везде может быть проблемой. А если будет, как говорится, обычная наша, стандартная, европейская зима, то будет как обычно.Подготовка к зиме на финишной прямой. В городе отчитались и о закупке песко-соляной смеси и реагентов. Вот только как показывает практика, "холодный экзамен" для областной столицы всегда самый сложный.Мария Рябова. Александр Чунаев. "Вести - Владимир".