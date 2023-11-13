13 ноября депутат Государственной Думы посетил ковровскую школу №9.

В школе №9 в Коврове планируют сделать капитальный ремонт. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин в своих соцсетях.Стоимость ремонтных работ оценили в 83 млн рублей. На эти деньги укрепят фасад здания, стены, крышу, а также заменят отопление и канализацию.В 2026 году в Коврове уже запланирован капитальный ремонт шести школ, это большая нагрузка на бюджет муниципалитета, поэтому власти стараются перенести работы на более ранние сроки.