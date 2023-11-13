В пункт приема на улице Добросельской – напомнили в мэрии. В природе резина разлагается 120-140 лет, поэтому по закону выбрасывать шины запрещено. Пункт приема отработанных автомобильных

В пункт приема на улице Добросельской – напомнили в мэрии. В природе резина разлагается 120-140 лет, поэтому по закону выбрасывать шины запрещено. Пункт приема отработанных автомобильных покрышек работает на улице Добросельской в доме №230. Туда можно бесплатно сдать старые шины. По мере накопления их вывозят на утилизацию на завод в Дмитровском районе Московской области. Там