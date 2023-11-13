50-летний безработный рыбак решил рискнуть. Мало того, что для ловли рыбы он использовал сети, так и место выбрал совсем неподходящее – территорию природоохранной зоны «Окско-Клязьменская

50-летний безработный рыбак решил рискнуть. Мало того, что для ловли рыбы он использовал сети, так и место выбрал совсем неподходящее – территорию природоохранной зоны «Окско-Клязьменская пойма». Как сообщили в УМВД, преступление произошло в марте этого года. Обвиняемый с помощью 25-метровой сети поймал плотву, карася, щуку и язя. На мужчину возбудили уголовное дело по статье о