Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал распоряжение о назначении нового министра здравоохранения.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал распоряжение о назначении нового министра здравоохранения. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила регионального правительства.Сферу здравоохранения возглавил уроженец Пензенской области Валерий Янин. Прежний руководитель ведомства Артём Осипов продолжит свою деятельность в качестве замминистра.Известно, что Валерий Янин родился в 1962 году, окончил Куйбышевский мединститут имени Ульянова и Академию труда и социальных отношений. Получил учёную степень кандидата медицинских наук.Валерий Анатольевич трудился в системе здравоохранения в ряде субъектов РФ, в том числе в Московской области. Перед новым назначением занимал должность главврача в больнице Александровского района.