Сначала просрочили срок сдачи дома, а потом и неустойку людям не выплатили. Жители пятнадцатиэтажки на Нижней Дуброве рассказали – ключи от новых квартир им выдали почти на год позже, чем

Сначала просрочили срок сдачи дома, а потом и неустойку людям не выплатили. Жители пятнадцатиэтажки на Нижней Дуброве рассказали – ключи от новых квартир им выдали почти на год позже, чем обещал застройщик. А после этого люди и “бонус” получили – настоящую эпопею в погоне за положенной компенсацией. Мария Кузьмина, дольщица ЖК «Символ» Когда мы покупали,