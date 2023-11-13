На передовую доставлен очередной гуманитарный груз из Владимирской области. Все для Победы. И на...

На передовую доставлен очередной гуманитарный груз из Владимирской области.Все для Победы. И на фронте, и в тылу. О боевых буднях наших земляков, задачах, которые они выполняют и талисмане одного из наших полков - Мария Платанюк.Передовая. Рядом с владимирскими бойцами- пёс полка. Щенка назвали Шарик.- Ты красавчик, красавчик...А вот так налажен быт. Ничем не примечательный блиндаж. А под землей- целый лабиринт из коридоров, комнат, пунктов управления.- Мы сейчас под землей на каком уровне? Метра полтора. Полтора метра примерно.И это только средняя отметка. Глубже- новые помещения. Главное- безопасность личного состава. Бойцы шутят: делали с душой.- Рыли вручную или экскаватором? Экскаватором. Вручную невероятные силы нужны.Новые кадры из зоны специальной военной операции сняты владимирским военкором Романом Боровковым. На передовой Роман был уже несколько раз. Благодаря его "фронтовому дневнику"- телеграм-каналу СВОи 33 жители Владимирской области узнают о буднях наших ребят на передовой. Оружие, бронежилеты, шлемы, инструктаж. Необходимый минимум. И неважно, кто ты, военный, журналист или чиновник. Во время этой фронтовой командировки владимирский "десант" посетил позиции наших полков. Вот, к примеру, командные пункты танкистов и мотострелков. Штабные блиндажи оборудованы всем необходимым для чёткой боевой работы.- Дроны очень востребованы. Да, это расходный материал в современных реалиях.Бойцам доставили гуманитарный груз. Область в ежедневном режиме продолжает поддерживать защитников. А бойцы чувствуют это внимание и тепло из "дома". История сержанта пехоты с позывным Аксу- на странице Министерства региональной безопасности.Валерий Павлович в зону СВО ушёл по контракту. Под шквальным огнём доставлял боеприпасы. За что и был представлен к Ордену Суворова.- Был боец один, он написал песню, посвященную Барсу... За мир, за землю без войны, воют Родины сыны.Приближать победу можно только плечом к плечу. Настоящим боевым братством. Об этом говорит и Павел Гречин из Гусь-Хрустального. Павел был мобилизован в сентябре прошлого года. К служению Родине в трудный час был готов.- Для меня это долг. Ну и как я могу оставить ребят? Уже не могу.В зону СВО уходят все больше владимирских добровольцев. Это привет родному региону от фермера Александра Малышенко и его сослуживцев. Руководитель реготделения Российского Союза сельской молодёжи подписал контракт с Министерством обороны.- Служим Российской Федерации. Ура, ура, ура!На Победу работает тыл. От заводов до домохозяек.- В Юрьеве-Польском женщины закатали тысячу девятьсот сорок две (!) банки солений. На передовую направили кабачковую икру, капусту, соленые огурцы и помидоры. Свой вклад в помощь фронту вносит и Наталья Ушакова из Ковровского района.(видео Народного Фронта Владимирской области)У жительницы посёлка Красный Октябрь нет рук. Поэтому вяжет она.. ногами. Носки, варежки, шапки. Следующую партию теплых вещей на передовую Наталье помогут передать активисты Народного Фронта.- Я варежки умею вязать, следки. С 15 лет начала заниматься, мелочь вязала. Детские вещи, куклы.-То есть все пошло из интереса, а сейчас помогаете фронту?- Да, часто дома вяжу. Люблю этим заниматься.А это вклад юных жителей региона. Радужный. Школьники из "Движения первых" продолжают помогать добровольческой организации "Ждём домой". Ребята плетут маскировочные сети для бойцов.Мария Платанюк "Вести-Владимир".