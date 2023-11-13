Народные приметы на 14 ноября. Почему в день Кузьмы и Демьяна нельзя выгонять из комнаты кошку? 14...

Народные приметы на 14 ноября. Почему в день Кузьмы и Демьяна нельзя выгонять из комнаты кошку?14 ноября 2023 года верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Восточные славяне провожали осень и встречали зиму. В некоторых русских губерниях к празднику готовились заранее.Кузьму и Демьяна высоко почитали как покровителей ремесел, домашних птиц и семьи. Им возносятся молитвы об исцелении от физических и психических недугов, успешной учебе и просветлении, гармонии в семье и любовь между мужем и женой. В день осенних Кузьминок также идет празднование именин кур. Богатым в этот день нужно было дарить птиц родственнику или другу в качестве подарка.Что можно делать в день осенних Кузьминок?В день Кузьмы и Демьяна принято ставить на стол блюда из курицы. Обычно праздник отмечали с размахом.Любой, даже самый невероятный замысел, который вы задумали в этот день, при должной работе и усердии – сбудется.Нужно съесть в этот день куриное сердце и помолиться о здоровье святым. Заболевание оставит вас после искренней просьбы Кузьмы и Демьяна.Что нельзя делать в день осенних Кузьминок?Сегодня запрещены излишние траты, а тот, кто не послушается этого запрета, в самом скором будущем станет жить в нужде и лишениях, потеряв все свои накопления.Нельзя отказывать в подаянии, иначе близкие будут голодать и нищенствовать.В день Кузьмы и Демьяна нельзя гнать из комнаты кошку. Она сегодня может предсказать, исполнится ли желание, если его загадать в полночь и спросить о нем у животного. Замяукает или замурлычет пушистая предсказательница – очень скоро сбудется задуманное, станет молчать – увы, но пока ему не суждено воплотиться в жизнь.Народные приметы 14 ноября помогут предсказать погоду на будущую зиму и весну:Если день теплый, то и зима не буде лютой.Если ещё не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным.Если выпало много снега, то готовьтесь к весеннему половодью.Если реки и озера покрылись льдом, то потепления ждать не стоит.Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода.Фото: freepik.com