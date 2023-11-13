Народные приметы на 14 ноября. Почему в день Кузьмы и Демьяна нельзя выгонять из комнаты кошку?
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Народные приметы на 14 ноября. Почему в день Кузьмы и Демьяна нельзя выгонять из комнаты кошку?
14 ноября 2023 года верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Восточные славяне провожали осень и встречали зиму. В некоторых русских губерниях к празднику готовились заранее.
Кузьму и Демьяна высоко почитали как покровителей ремесел, домашних птиц и семьи. Им возносятся молитвы об исцелении от физических и психических недугов, успешной учебе и просветлении, гармонии в семье и любовь между мужем и женой. В день осенних Кузьминок также идет празднование именин кур. Богатым в этот день нужно было дарить птиц родственнику или другу в качестве подарка.
Что можно делать в день осенних Кузьминок?
В день Кузьмы и Демьяна принято ставить на стол блюда из курицы. Обычно праздник отмечали с размахом.
Любой, даже самый невероятный замысел, который вы задумали в этот день, при должной работе и усердии – сбудется.
Нужно съесть в этот день куриное сердце и помолиться о здоровье святым. Заболевание оставит вас после искренней просьбы Кузьмы и Демьяна.
Что нельзя делать в день осенних Кузьминок?
Сегодня запрещены излишние траты, а тот, кто не послушается этого запрета, в самом скором будущем станет жить в нужде и лишениях, потеряв все свои накопления.
Нельзя отказывать в подаянии, иначе близкие будут голодать и нищенствовать.
В день Кузьмы и Демьяна нельзя гнать из комнаты кошку. Она сегодня может предсказать, исполнится ли желание, если его загадать в полночь и спросить о нем у животного. Замяукает или замурлычет пушистая предсказательница – очень скоро сбудется задуманное, станет молчать – увы, но пока ему не суждено воплотиться в жизнь.
Народные приметы 14 ноября помогут предсказать погоду на будущую зиму и весну:
Если день теплый, то и зима не буде лютой.
Если ещё не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным.
Если выпало много снега, то готовьтесь к весеннему половодью.
Если реки и озера покрылись льдом, то потепления ждать не стоит.
Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.
Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода.
Фото: freepik.com