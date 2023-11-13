Парковка у больницы во Владимире стала недоступна для посетителей. Была общей, стала - частной....

Парковка у больницы во Владимире стала недоступна для посетителей.Была общей, стала - частной. Пока пациенты больничного городка на улице Добросельской во Владимире ломают голову, где оставить машину на время похода к врачу...На единственной (теперь - закрытой) парковке "вырос" двухместный гараж. Саму стоянку и тротуар заасфальтировали. Очевидно, скоро здесь установят шлагбаум."Вести" рассказывали об этой ситуации в начале октября. Договор аренды земельного участка с неким предпринимателем мэрия заключила на два года. Пациентам медучреждений остается только гадать, кому достанутся парковочные "вип-места".(видео телеграм-канал "Подслушано в Добром")