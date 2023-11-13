Пенсионерка из Владимира отметила свой день рождения прыжком с 210-метровой высоты. Когда в 69 лет...

Пенсионерка из Владимира отметила свой день рождения прыжком с 210-метровой высоты.Когда в 69 лет жизнь только начинается.- Аплодисменты - с днём рождения!И это уже не первый такой подарок самой себе. Два года назад Тамара Чевардина прыгнула с высоты в 207 метров. Активная пенсионерка ведёт здоровый образ жизни, путешествует по лесам, забирается в горы, катается на сноуборде, прыгает с парашютом. В общем, очень любит экстремальные виды спорта. Следующая мечта - прыжок спиной и "вертолётиком".