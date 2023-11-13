Под влиянием атлантического циклона жителей Владимирской области ожидает аномально низкое...

Под влиянием атлантического циклона жителей Владимирской области ожидает аномально низкое атмосферное давление.Под влиянием атлантического циклона показания барометров начнут падать и достигнут барического «дна» – 730 мм, что на 18 единиц ниже нормы, сообщают «Метеовести».«Повышение» будет зафиксировано лишь до «отметки» 739 мм ртутного столба. Некоторые специалисты сравнивают такое падение атмосферного давления с «подъёмом» на высоту Главного здания МГУ.«Гидрометцентр России», в свою очередь, обещает серую промозглую погоду с дождём и порывистым ветром.Это интересно!Даже такая не особо приятная погода теплее климатической нормы на пару градусов. «50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур в Москве приходилась на 3 - 5 ноября. В последние 30 лет это происходит уже 13 - 14 ноября...», - отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Если во вторник днём ожидается до +4 °C, то уже в среду (15 ноября) начнётся похолодание, температура будет стремиться к «минусовым» значениям.14 ноября в дневное время чуток воздух прогреется до +3...5 °C. К ночи температура опустится до 0°C.Атмосферное давление будет, как мы и говорили, крайне низким. Правда, к четвергу (16 ноября) постепенно начнёт повышаться.Влажность — высокая, до 94%. Ожидаются осадки в виде дождей. Ветер — юго-западный, до 5 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 14 ноября:«Если к 14 ноября выпало много снега, то весной ждали половодье»;«Если реки и озера покрылись льдом, то потепления уже не ожидается»;«Если на дорогах грязь и распутица, то тёплая погода простоит до середины зимы».Фото: pxfuel.com