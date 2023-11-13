Программы ГТРК «Владимир» охватывают 99,9% жителей Владимирской области. По вопросу вещания...

Программы ГТРК «Владимир» охватывают 99,9% жителей Владимирской области.По вопросу вещания телеканалов «Россия-1», «Россия-24» с региональными врезками филиала ВГТРК ГТРК «Владимир» филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает :В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» на территории Российской Федерации федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» построило сеть цифрового эфирного телевидения (далее - ЦЭТВ).На территории Владимирской области сеть цифрового эфирного вещания состоит из 24 объектов.Телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и радиоканал «Радио России» входят в перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009г. Ns 7l5 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» и являются обязательными для распространения на всей территории РФ.На всех объектах сети ЦЭТВ осуществляется вещание телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и радиоканала «Радио России» с региональными врезками филиала ВГТРК ГТРК «Владимир».Охват населения Владимирской области услугами ЦЭТВ составляет 1 324,040 тыс. человек (99,89% населения).Вещание телеканалов «Россия-1», «Россuя-24» и радиоканала «Радио России» с региональными врезками филиала ВГТРК ГТРК «Владимир» осуществляется в сетях операторов кабельного телевидения.О компании:Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» — подразделение Российской телевизионной радиовещательной сети, основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания во Владимирской области.С 2009 по 2018 годы владимирский филиал РТРС выступал исполнителем мероприятий по созданию цифровой эфирной телесети во Владимирской области в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы». По итогам реализации программы владимирский филиал РТРС обеспечивает 20-ю бесплатными цифровыми эфирными телеканалами 99,9 населения региона.Фото: https://www.pxfuel.com