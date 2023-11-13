Прокуратура добилась возврата денег, по ошибке списанных судебными приставами со счета жительницы...

Прокуратура добилась возврата денег, по ошибке списанных судебными приставами со счета жительницы Владимирской области.Ковровской горпрокуратурой установлено, что в ОСП Ковровского района находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении жительницы города, анкетные данные которой похожи на данные заявительницы. Не проверив достоверность данных, пристав вынес постановление о списании денежных средств с расчётного счёта обратившейся, не имеющему отношения к должнице по исполнительному производству.При этом, даже после обращения женщины в ОСП Ковровского района с соответствующим заявлением проверочные мероприятия не проведены, нарушения не устранены, ответ на заявление носил формальный характер, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, прокурором руководителю УФССП области внесено представление, после вмешательства прокуратуры денежные средства женщине возвращены.Фото: pxfuel.com