Загрязнения попали в воду через колодец ливневой канализации, куда частное лицо слило сточные воды, содержащие ацетон. На гражданина, которого в прокуратуре пока не называют, возбудили

Загрязнения попали в воду через колодец ливневой канализации, куда частное лицо слило сточные воды, содержащие ацетон. На гражданина, которого в прокуратуре пока не называют, возбудили административное дело. Напомним, в октябре розовую жидкость в воде заметили бдительные жители, они выложили видео в соцсети. Экологической аварией обеспокоилась природоохранная прокуратура и Министерство природопользования и экологии Владимирской области. Спустя