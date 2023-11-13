«Ростелеком» вошел в число лучших работодателей России в 2023 году по версии издания Forbes.

«Ростелеком» вошел в число лучших работодателей России в 2023 году по версии издания Forbes. По сумме всех показателей компания включена в группу «платиновых» лидеров, которая объединяет самых привлекательных работодателей. Таким образом «Ростелеком» подтвердил позицию, которую занял в прошлом году. В рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по основным метрикам, соответствующим ESG -повестке: «экология», «сотрудники и общество», «корпоративное управление».«Ростелеком» уделяет особое внимание устойчивому развитию. Компания заботится о рациональном использовании природных ресурсов, содействует технологическому прогрессу и инновационному развитию отрасли и экономики в целом, а также много лет реализует собственные социальные программы, направленные на обеспечение равных цифровых условий для всего населения страны. Как один из крупнейших работодателей, «Ростелеком» стремится создать условия труда, учитывающие индивидуальность и потребности каждого сотрудника: в компании доступен гибридный график и дополнительное медицинское страхование, пенсионные и жилищные программы, проводятся спортивные мероприятия. «Ростелеком» постоянно инвестирует в развитие команды — сотрудникам доступны программы мотивации и совершенствования необходимых для карьерного роста компетенций и навыков. Сотрудники могут строить индивидуальные карьерные треки как самостоятельно, так и вместе с внутренними карьерными коучами и консультантами.«Ростелеком» традиционно поддерживает молодых сотрудников и создает условия для роста и развития молодежи. Компания реализует масштабные программы адаптации, обучения, развития карьеры и профессиональных навыков начинающих специалистов по всей стране. Так, в 2023 году в 26 городах стартовала федеральная программа оплачиваемых стажировок «Твоя первая».В «Ростелекоме» действует собственный корпоративный онлайн-университет. Также компания компенсирует своим сотрудникам внешнее обучение и предоставляет сотни внутренних образовательных курсов и программ, например, «iMBA: навыки лидера цифровой компании» на базе Высшей школы экономики или серию выездных интенсивов Lead Camp для руководителей.С 2018 года «Ростелеком» реализует спортивный благотворительный проект «Бегу и помогаю». Он помогает вовлекать сотрудников в систему здорового образа жизни и делать это с пользой для общества: каждые 100 тыс. километров, преодоленные участниками проекта, конвертируются в 1 млн рублей для благотворительного фонда помощи детям.«Быть устойчивым в любых рыночных условиях — одно из основных преимуществ работодателя. Поддержка молодых специалистов и создание условий для развития профессионалов отрасли, постоянный обмен опытом, инвестиции в технологии и инновации, а также бережное отношение к ресурсам — факторы, которые позволяют "Ростелекому” гибко и адекватно реагировать на любые вызовы, быть открытым к новому и сохранять лидирующие позиции среди работодателей на российском рынке. Тем не менее, мы продолжаем совершенствоваться в этой области, чтобы и действующим, и потенциальным сотрудникам компании были доступны современные и технологичные возможности для развития, карьерного и личностного роста», — отметила Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома».Реклама.