“Шестой канал” решил провести розыгрыш. На кону ценные призы: две пары билетов на концерт “Символ Солнца” группы “Мельница” и две пары билетов на спектакль “Все

“Шестой канал” решил провести розыгрыш. На кону ценные призы: две пары билетов на концерт “Символ Солнца” группы “Мельница” и две пары билетов на спектакль “Все оплачено” театра “Ленком”. 16 ноября четырех победителей определит генератор случайных чисел, а значит – все зависит только от фортуны. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо выполнить простые условия. Посмотреть