Находящаяся на ремонте школа в Лакинске уже в следующем году должна вновь принять учеников.

Находящаяся на ремонте школа в Лакинске уже в следующем году должна вновь принять учеников. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в своём .Руководитель 33-го региона посетил Лакинск в воскресенье, 12 ноября, и отметил, что восстановительные работы в образовательном учреждении вышли на финишную прямую. На сегодняшний день объект готов на 88%. В настоящий момент специалисты занимаются покраской фасада школы, выполняют внутреннюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию.Напомним, что ремонт школы №1 в Лакинске был начат весной 2022 года. Ранее , что региональное правительство выделило дополнительные 88,2 млн рублей на восстановление здания 1934 года постройки.