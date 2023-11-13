Смотрите Вести в 14.30: Насколько областной центр готов к грядущим снегопадам? Цветёт и...

Смотрите "Вести" в 14.30: Насколько областной центр готов к грядущим снегопадам?Цветёт и пахнет...Стены гниют, потолки и полы цветут... Жильцы аварийного дома в Коврове уже много лет ждут расселения. Почему процесс затянулся?Снежный патруль.Владимирские коммунальщики в ожидании зимы. Насколько областной центр готов к грядущим снегопадам?Артефакты Сунгиря.И во Владимире открылась постоянная выставка, посвящённая уникальным находкам Сунгиря. Какие тайны ещё предстоит раскрыть археологам?