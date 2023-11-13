Смотрите Вести в 14.30: Насколько областной центр готов к грядущим снегопадам?
Цветёт и...
Смотрите "Вести" в 14.30: Насколько областной центр готов к грядущим снегопадам?
Цветёт и пахнет...
Стены гниют, потолки и полы цветут... Жильцы аварийного дома в Коврове уже много лет ждут расселения. Почему процесс затянулся?
Снежный патруль.
Владимирские коммунальщики в ожидании зимы. Насколько областной центр готов к грядущим снегопадам?
Артефакты Сунгиря.
И во Владимире открылась постоянная выставка, посвящённая уникальным находкам Сунгиря. Какие тайны ещё предстоит раскрыть археологам?