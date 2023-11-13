Смотрите Вести в 9.00: владимирские коммунальщики готовятся дать отпор снегопадам Снежный...

Смотрите "Вести" в 9.00: владимирские коммунальщики готовятся дать отпор снегопадамСнежный патруль- Владимирские коммунальщики готовятся дать отпор снегопадам. Что в их арсенале? И какие трудности их ждут?Новая глава- Новая глава для города-музея. Алиса Бирюкова возглавила администрацию Суздаля. Выборный день в горсовете.Загадки Сунгиря- И уникальное событие для музейного мира. Во Владимире открылась постоянная экспозиция, посвященная Сунгирю.