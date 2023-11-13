Спасатели заглянули в гости к многодетным семьям города Кольчугино. В каждой квартире и доме, где они побывали, теперь установлено по два извещателя – на кухне и в детской. Очередная акция

Спасатели заглянули в гости к многодетным семьям города Кольчугино. В каждой квартире и доме, где они побывали, теперь установлено по два извещателя – на кухне и в детской. Очередная акция прошла 9 ноября. Всего с начала года в квартирах социально незащищенных жителей области установлено более 2300 извещателей. При попадании дыма на датчик прибор издает громкий