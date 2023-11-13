Стала известна главная причина, из-за чего во Владимире происходит сброс вредных веществ в реку...

Стала известна главная причина, из-за чего во Владимире происходит сброс вредных веществ в реку РпеньКак рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, проверка показала, что из-за отсутствия должного контроля со стороны МУП «Владимирводоканал», факты сброса вредных загрязняющих веществ в сеть ливневой канализации города носят не единичный характер. И это грубо нарушает требования водного законодательства, законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, а также городских правил благоустройства.«Кроме этого, проверка показала, что очистка сточных вод, которые через систему ливневой канализации города попадают в поверхностные водные объекты, включая реку Рпень, должным образом не осуществляется...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Напомним, водовыпуск в реку Рпень является составной частью ливневого канализационного коллектора города Владимира, по которому происходит водоотведение ливневых и талых вод (с автомобильных дорог, улиц и дворовых территорий города).Загрязняющие вещества попали в реку из указанного коллектора, куда, в свою очередь – через колодец ливневой канализации.Как итог: в отношении лица, осуществившего (с использованием спецтехники) сброс сточных вод в канализационный колодец, прокурором возбуждено дело об административном правонарушении.По результатам проверки природоохранным прокурором внесены представления главе города Владимира и руководителю МУП «Владимирводоканал».Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области