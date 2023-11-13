27 ноября жители Владимирской области увидят Боровое полнолуние.

27 ноября жители Владимирской области увидят Боровое полнолуние. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на информационный сайт для астрономов-наблюдателей .Впрочем, Бобровое полнолуние – явление обычное. Удивительным здесь является разве что название. Именно в ноябре охотники издревле начинали добычу меха этих зверьков. Кроме того, в последний месяц осени бобры активно готовятся к зиме, делают запасы и сооружают плотины.Напомним, ранее о самой яркой комете 2023 года, которая пронеслась над Владимиром.