Средняя цена нового отечественного автомобиля в мае-октябре 2023 года снизилась на 3,8% относительно того же периода прошлого года и составила 1 092 901 рубль.

Самая востребованная отечественная модель - Lada Niva Legend. Средняя цена этого внедорожника в мае-октябре 2023 года повысилась на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 846 900 рублей.В топ-5 также вошли Lada Granta (823 500 рублей, -4,5%), Vesta (1 371 261, +18,4%), Niva Travel (953 925 рублей, +1,4%), Granta Cross (1 184 108 рублей, +7,3%).Эксперты также отмечают, что спрос на автомобили российских марок в мае-октябре 2023 года вырос на 139,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение тоже выросло на 144,4% на тот же период.Ранее "РГ" сообщала, что в России средний срок службы машины в 2023 году достиг 27 лет. С начала 2022 года этот показатель вырос на три года.В то же время после августовского взлета объемов продаж осенью количество сделок в сегменте автомобилей с пробегом практически вернулось к уровням июня-июля. Однако на рынке сохраняется дефицит свежих трехлетних машин. Тем, кто предлагает свой товар на автомобильных маркетплейсах, это позволяет по-прежнему увеличивать цены.