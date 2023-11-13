Владимирцев приглашают принять участие в тестовом дистанционном электронном голосовании. Проверка...

Владимирцев приглашают принять участие в тестовом дистанционном электронном голосовании.Проверка работы платформы ДЭГ - часть Всероссийской тренировки, которую Центризбирком проводит в преддверии федеральных выборов. Напомню, в середине марта 2024 года россиянам предстоит выбирать Президента Российской Федерации. Сегодня - последний день, когда можно подать заявку на участие в тестовом голосовании через Госуслуги. Сама проверка пройдет с 15 по 17 ноября.(vybory.gov.ru)