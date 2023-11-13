Владимирцы в учебно-консультативных пунктах могут научиться оказывать доврачебную помощь. О этом...

Владимирцы в учебно-консультативных пунктах могут научиться оказывать доврачебную помощь.О этом рассказали сотрудники МЧС и управления гражданской обороны.Специалисты показали один из учебно-консультативных пунктов во Фрунзенском районе Владимира, где обучается неработающее население. Такие "классы" открыты при КТОСах. В областном центре их сейчас 11. Занятия здесь проводятся ежемесячно. Что касается трудоустроенных граждан, их подготовка - забота предприятий. И вот, как в идеале все должно быть устроено. Сотрудники владимирского подразделения компании, занимающейся транспортировкой газа, в течение всего года проходят теоретические и практические курсы. А в конце обучения сдают зачет.Сергей Королев, житель Фрунзенского района Владимира:- Мы находимся в городе, а угроза, представляющая какую-либо опасность, угрожает всем, и мы должны абсолютно точно и правильно действовать, чтобы сберечь свои жизни и постараться сберечь жизни соседей, друзей, товарищей, сослуживцев по работе.