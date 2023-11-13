Владимирская область взялась отремонтировать многоквартирный дом на улице Центральной в Докучаевске, который попал под обстрел со стороны ВСУ.

Владимирская область взялась отремонтировать многоквартирный дом на улице Центральной в Докучаевске, который попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом в своём рассказал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Враг выпустил по городу 6 снарядов 5 ноября. Один из них угодил в многоэтажку и убил супружескую пару. Кроме того, взрыв повредил крышу, перекрытия, стены и окна здания. В тот же день другой боеприпас снёс частный дом на улице Островского и разрушил близлежащие строения.«Жителям частных домов помогают местная администрация и Правительство ДНР. А мы – многоквартирному дому», – написал Александр Авдеев. Отмечается, что в настоящий момент наши земляки разрабатывают технические решения по ремонту здания.