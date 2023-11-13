Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» прошли в Ульяновске. В них участвовали около 600 юных гимнасток из разных уголков страны. Спортсмены соревновались

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» прошли в Ульяновске. В них участвовали около 600 юных гимнасток из разных уголков страны. Спортсмены соревновались в групповых упражнениях и в личном многоборье по программе юниорок. Воспитанница владимирской спортшколы №5 юная Алина Галочкина вошла в десятку сильнейших участниц. В финальных соревнованиях гимнастке удалось завоевать «серебро» в упражнении с