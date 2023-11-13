Владимирский спортсмен Антон Коновалов стал победителем финальной схватки на Чемпионате мира по...

Владимирский спортсмен Антон Коновалов стал победителем финальной схватки на Чемпионате мира по самбо.12 ноября владимирский спортсмен Антон Коновалов стал победителем финальной схватки на Чемпионате мира по самбо в Ереване.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, соревнования собрали сильнейших спортсменов из 70 стран.В весе до 98 кг выступали 15 самбистов из Алжира, Армении, Бразилии, Грузии, Монголии, Туркмении и Филиппин.Наш земляк провёл три схватки, первую выиграл со счётом 1:0, вторую – 3:0.В финале Антон Коновалов встретился с Давитом Григоряном из Армении и одержал победу со счётом 6:0.На заметку!Российские самбисты на чемпионате мира в Ереване завоевали 18 медалей: в боевом самбо – 6 золотых медалей и 1 серебряную, в спортивном самбо – 7 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области