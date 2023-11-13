Антон Коновалов всухую победил во всех трех схватках на чемпионате мира по самбо в Ереване. Первую он выиграл со счетом 1:0, вторую – 3:0. В финальной схватке, которая состоялась 12 ноября,

Антон Коновалов всухую победил во всех трех схватках на чемпионате мира по самбо в Ереване. Первую он выиграл со счетом 1:0, вторую – 3:0. В финальной схватке, которая состоялась 12 ноября, Антон Коновалов встретился с Давитом Григоряном из Армении. И снова победа – 6:0. Таким образом владимирский спортсмен стал чемпионом мира по самбо. При этом