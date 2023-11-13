По обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов перед судом предстанет 50-летний житель Гороховецкого района.

По обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов перед судом предстанет 50-летний житель Гороховецкого района. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина промышлял на одном из озёр в Окско-Клязьменской пойме. Весной 2023 года он при помощи 25-метровой сети выловил рыбу различных пород. Гражданин добыл плотву, щуку, язя и карася.В ведомстве отмечают, что фигурант раскаялся и возместил нанесённый ущерб. Уголовное дело в отношении рыбака направлено в суд.