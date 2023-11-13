Теперь возглавлять ведомство будет Валерий Янин, ранее он занимал должность главврача Александровской районной больницы, сообщили в правительстве области. Приказ о назначении нового

Теперь возглавлять ведомство будет Валерий Янин, ранее он занимал должность главврача Александровской районной больницы, сообщили в правительстве области. Приказ о назначении нового министра здравоохранения области уже подписал губернатор Александр Авдеев. Валерий Анатольевич Янин родился в 1962 году в Пензенской области. Высшее образование он получил в Куйбышевском медицинском институте им. Д.И.Ульянова, учился по специальности «лечебное дело».